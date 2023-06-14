"Тяжелый урок для меня": Мунгия высказался о непростой победе над Деревянченко

Мексиканский боксер Хайме Мунгия поделился мыслями о поединке против украинца Сергея Деревянченко.

По его словам, победа в бою далась ему непросто и чувствовал себя уязвимым в этом противостоянии.

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"Да, это был очень тяжелый урок для меня. Мне нужно многому еще поучиться. Есть некоторые моменты, которые необходимо исправить. Мы будем продолжать работать и совершенствоваться в зале.

Честно говоря, в этом бою я выглядел уязвимым. Думаю, теперь будет больше желающих подраться со мной. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью. Я готов сразиться с кем угодно", - приводит слова Мунгии Boxing Scene.

Напомним, что Мунгия победил Деревянченко единогласным решением судей.