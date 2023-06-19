Холифилд без раздумий выбрал победителя боя Майк Тайсон - Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Эвандер Холифилд за свою карьеру дважды выходил в ринг против Майка Тайсона и оба раза выходил победителем.

Тем не менее, на вопрос журналистов о том, кто бы победил в гипотетическом поединке между Майком и нынешним чемпионом мира Тайсоном Фьюри, Холифилд затруднялся с ответом.

"Тайсон, Майк Тайсон", – коротко ответил ветеран бокса.

Ранее мы рассказывали, что Майк Тайсон отреагировал на поражение Ломаченко в бою против Дэвин Хейни.