Шелестюк провел спарринг с Камбососом
Австралиец готовится провести поединок против британца.
Бывший абсолютный чемпион в легком весе Джордж Камбосос проводит спарринги с украинским боксером первого полусреднего веса Тарасом Шелестюком.
Австралиец опубликовал пост в Twitter, где показал совместную работу в ринге.
"Великолепные раунды с непобедимым рейтинговым полусредневесом, бронзовым призером Олимпийских игр Тарасом Шелестюком", - написал Камбосос.
Great rounds with undefeated, world rated welterweight, former Olympic bronze medalist @TarasShelestyuk 👊🏻🔥 July 22! pic.twitter.com/AVCN3IpVnO— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) June 22, 2023
Напомним, австралиец 22 июля проведет бой против Макси Хьюза.
Ранее сообщалось, что Гвоздик вызвал на поединок российского боксера.