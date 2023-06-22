"Хочешь реванш?": Гвоздик вызвал на бой российского боксера

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик намерен провести бой с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

Украинский боксер обратился к россиянину на своей странице в Instagram, напомнив ему о том, что побеждал его на любительском ринге.

Читай также: Гвоздик: Сейчас я свободный агент, буду помогать Канело перед боем с Биволом

"Дмитрий, какое досадное поражение. Хочешь реванш?" - написал Гвоздик, опубликовав фотографию с церемонии награждения Универсиады-2013 в Казани.

Отметим, что на Универсиаде Гвоздик и Бивол вышли в финал, однако тогда Дмитрий снялся с боя из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Гвоздик назвал имя топового боксера, в андеркарде которого хочет выступать.