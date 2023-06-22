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"Хочешь реванш?": Гвоздик вызвал на бой российского боксера

Украинец хочет получить титульный поединок.
Сегодня, 11:55
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик намерен провести бой с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

Украинский боксер обратился к россиянину на своей странице в Instagram, напомнив ему о том, что побеждал его на любительском ринге.

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"Дмитрий, какое досадное поражение. Хочешь реванш?" - написал Гвоздик, опубликовав фотографию с церемонии награждения Универсиады-2013 в Казани.

 

Отметим, что на Универсиаде Гвоздик и Бивол вышли в финал, однако тогда Дмитрий снялся с боя из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Гвоздик назвал имя топового боксера, в андеркарде которого хочет выступать.


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