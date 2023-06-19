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Гвоздик: Сейчас я свободный агент, буду помогать Канело перед боем с Биволом

Украинец обозначил планы на будущее.
Сегодня, 08:56
Александр Гвоздик / Matchroom Boxing
Александр Гвоздик / Matchroom Boxing

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) рассказал о своей боксерской карьере.

По словам украинского спортсмена, у него нет промоутера, однако в ближайшее время он появится.

"Ситуация не изменилась, моим менеджером до сих пор является Эдди Рейносо. Увидим, как все пойдет дальше. Возможно, я выиграю еще один хороший бой, и Эдди Хирн подпишет меня, но пока я свободный агент и ищу возможности".

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"Для меня хорошо, что я свободный агент, это дает некоторые рычаги влияния. Хотя не думаю, что я уже вернул к себе интерес в мире бокса. Если я буду драться против топ-соперника в Великобритании – это вызовет интерес и, возможно, промоутер сделает мне предложение.

Сейчас я свободный агент. Канело попросил меня помочь ему подготовиться к реваншу с Биволом", - приводит слова Гвоздика ProBox TV.

Ранее сообщалось, что Гвоздик сделал неоднозначное заявление об отстранении россиян.


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