Гвоздик: Сейчас я свободный агент, буду помогать Канело перед боем с Биволом

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) рассказал о своей боксерской карьере.

По словам украинского спортсмена, у него нет промоутера, однако в ближайшее время он появится.

"Ситуация не изменилась, моим менеджером до сих пор является Эдди Рейносо. Увидим, как все пойдет дальше. Возможно, я выиграю еще один хороший бой, и Эдди Хирн подпишет меня, но пока я свободный агент и ищу возможности".

Читай также: "Лучший вариант": Гвоздик назвал имя топового боксера, в андеркарде которого хочет выступать

"Для меня хорошо, что я свободный агент, это дает некоторые рычаги влияния. Хотя не думаю, что я уже вернул к себе интерес в мире бокса. Если я буду драться против топ-соперника в Великобритании – это вызовет интерес и, возможно, промоутер сделает мне предложение.

Сейчас я свободный агент. Канело попросил меня помочь ему подготовиться к реваншу с Биволом", - приводит слова Гвоздика ProBox TV.

Ранее сообщалось, что Гвоздик сделал неоднозначное заявление об отстранении россиян.