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"Почему ты должен страдать из-за сумасшедшего?": Гвоздик сделал неоднозначное заявление об отстранении россиян

Украинский боксер считает вопрос санкций против представителей страны-террориста сложным.
Сегодня, 12:50
Александр Гвоздик / Getty Images
Александр Гвоздик / Getty Images

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился своим мнением о целесообразности отстранения российских боксеров в связи с развязанной их страной войной против Украины.

По его словам, этот вопрос является сложным, но он считает справедливыми санкции в отношении представителей страны-террориста, которые поддерживают нынешний рашистский режим.

"Это сложный вопрос. С одной стороны, это несправедливо по отношению к российским бойцам, поскольку они там родились, но теперь дерутся в США или где-то еще. Почему ты должен страдать из-за сумасшедшего человека, ведущего войну и являющегося президентом твоей страны, хотя ты за него никогда не голосовал? Или, возможно, голосовал.

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Это одна сторона проблемы, но есть и другая. Посмотрите, что происходит в Украине - там гибнут многие. Весь мир поддерживает Украину, это борьба с терроризмом. Если они смогут забанить российских спортсменов и лишить их медалей, престижных для государства, то этот метод может оказаться хорошим. Однако это очень сложный вопрос.

Я понимаю спортсменов, но многие из них поддерживают свою страну. Я против тех, кто поддерживает россию и действия ее правительства. Их нужно забанить. Делать это или нет - вопрос к тем, кто принимает решение", - приводит слова Гвоздика ProBox TV.

Ранее Гвоздик сообщил, где и когда планирует провести свой следующий бой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Гвоздик война с россией

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