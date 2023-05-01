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Гвоздик: Хочу заслужить право драться против Бетербиева и Бивола

Украинский спортсмен объяснил, почему решился на возобновление карьеры.
Сегодня, 11:20
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk
Александр Гвоздик / instagram.com/alex_gvozdyk

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился планами на будущее.

По словам украинского спортсмена, он внезапно решился на возобновление карьеры.

"В 2019 году было хорошее время, чтобы попробовать себя в чем-то еще, кроме боксе. Я попытался начать собственный бизнес в Украине. Но нехватка опыта и вторжение России поставили большой крест на моих планах. Не понимая, что делать дальше, я внезапно получил приглашение от Канело стать одним из его спарринг-партнеров перед боем с Биволом".

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Гвоздик рассказал о том, что хочет стать двукратным чемпионом мира.

"Я провел с ним весь тренировочный лагерь и был доволен тем, что показал. Идея насчет возвращения появилась автоматически. Я все еще могу многого добиться в боксе. Я намерен стать двукратным чемпионом мира. Я хочу заслужить право драться против лучших бойцов полутяжелого дивизиона - Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола", - приводит слова Гвоздика Bad Left Hook.

Напомним, что 6 мая Гвоздик подерется с Ричардом Болотниксом в андеркарде боя Сауль Альварес - Джон Райдер.


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