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"Скоро мы придем": Жена Усика обратилась к крымчанам

Екатерина призвала предателей сбежать.
Сегодня, 20:28
Екатерина и Александр Усики / Instagram
Екатерина и Александр Усики / Instagram

Супруга украинского боксера Александра Усика Екатерина Усик обратилась к жителям оккупированного полуострова Крым.

По словам Екатерины, украинцы скоро вернут то, что принадлежит им по праву.

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"Крымусики, скоро мы придем. Крым вернется в свою украинскую гавань. А все, кто предал Украину, бегите!

В Крыму кипиш! Я понимаю нежелание большинства крымусиков возвращаться в Украину (большинство предателей, которые давали присягу Украине, так легко пошли подлизываться другому диктатору). Я верю в свою страну, и что это просто так не пройдет", - написала девушка. 


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