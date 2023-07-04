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Валлин: Фьюри выбирает финансово выгодных соперников с минимальным риском, может Нганну или Джонс?

Бывший соперник Тайсона Фьюри поделился мнением о британце.
Сегодня, 09:34
Валлин и Фьюри / Getty Images
Валлин и Фьюри / Getty Images

Шведский боксер Отто Валлин (25-1, 14 КО) в 2019 году встречался в ринге с Тайсоном Фьюри и провел очень хороший поединок против англичанина, но все же тогда проиграл свой единственный бой в карьере.

32-летний спортсмен хотел бы провести бой-реванш, но понимает, что сделать это будет очень тяжело.

"Фьюри в таком положении, когда есть он – один такой, а есть я – и таких бойцов много, тех, кто хочет с ним подраться. Поэтому, я думаю, что пока его не обяжут со мной драться, будет очень сложно добиться нашего реванша".

Валлин считает, что одна из причин. почему Фьюри не захочет боксировать с ним, это то, что в первом бою ему очень досталось, а потому рисковать он не захочет.

"Он может выбирать себе соперников. Он будет выбирать бои, в которых сможет больше всего заработать и с минимальным риском. Это могут быть поединки даже с такими бойцами, как Джон Джонс или Фрэнсис Нганну".

Фьюри и разбитое лицо в бою с Валлином
Фьюри и разбитое лицо в бою с Валлином

Также швед рассказал, почему по его мнению сорвался бой Фьюри против Усика.

"Да, я не участвую в переговорах, но если смотреть со стороны, то кажется, что Тайсон часто переигрывает и этим все усложняет. Он противоречит сам себе".

Мне кажется, что проблема у Фьюри. Посмотрите, у Усика уже есть матч, он встретится с Дюбуа в августе. Фьюри до сих пор не боксировал. В последний раз он подрался в декабре против Чисоры. Тайсон вполне мог провести поединок и защитить титул, но он этого не сделал.

"Фьюри постоянно говорит, что готов сразиться со всеми и что все избегают поединка с ним. Я не думаю, что кто-то ему верит. С ним очень тяжело работать", - сказал Валлин в интервью Boxingscene.

Ранее промоутер Фьюри подтвердил, что боя с Усиком в этом году не будет, а потому ожидать его можно уже в 2024 году.


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