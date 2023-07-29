Украинский боксер жестоко избил своего знакомого

Экс-чемпион Европы и претендент на титул чемпиона мира по версии WBO по втором среднем весе Максим Бурсак жестоко избил человека на улице.

Проишествие попало на камеры наблюдение. Предположительно. Бурсак был немного пьян и что-то не поделил со своим товарищем.

Закончилось это все избиением, у потерпевшего сломаны челюсть и нос, также имеются другие тяжелые и средние травмы.

Полиция начала досудебное расследование, однако потерпевший отказался писать заявление. Бурсаку грозит обвинение по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины умышленное нанесении телесных повреждений средней тяжести.

По некоторой информации от соседей боксера, подобная ситуация случается далеко не впервые.

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