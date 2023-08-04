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"Я одержима им": Сексуальная журналистка восхищена Усиком

Лаура Вудс является фанаткой украинского чемпиона.
Сегодня, 11:00

Бывшая ведущая talkSPORT Лаура Вудс заявила, что является фанаткой украинского боксера Александра Усика.

Девушка призналась, что была под впечатлением от украинца во время своей работы на его поединке.

“Я работаю в боксе в течение последних нескольких лет. Мне приходится быть у ринга и смотреть на все так, будто я никогда не видела этого раньше. Когда я впервые наблюдала за Усиком так близко, это было ”уф“".

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Вудс сделала прогноз на поединок украинца с Даниэлем Дюбуа.

"Я люблю Даниэля, но я тоже немного одержима Усиком. Мне кажется, он гениален.

Конечно, я хочу видеть, как британские бойцы хорошо боксируют, но его работа ног невероятна, и все, что он делает, рассчитано, продумано и умно. Это меня волнует. Для этого я еду в Польшу, это мое первое сражение на TNT Sports", – приводит слова журналистки TNT Sports.

Напомним, Усик проведет поединок с Дюбуа 26 августа в польском Вроцлаве.

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