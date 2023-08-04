"Я одержима им": Сексуальная журналистка восхищена Усиком
Бывшая ведущая talkSPORT Лаура Вудс заявила, что является фанаткой украинского боксера Александра Усика.
Девушка призналась, что была под впечатлением от украинца во время своей работы на его поединке.
“Я работаю в боксе в течение последних нескольких лет. Мне приходится быть у ринга и смотреть на все так, будто я никогда не видела этого раньше. Когда я впервые наблюдала за Усиком так близко, это было ”уф“".
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Вудс сделала прогноз на поединок украинца с Даниэлем Дюбуа.
"Я люблю Даниэля, но я тоже немного одержима Усиком. Мне кажется, он гениален.
Конечно, я хочу видеть, как британские бойцы хорошо боксируют, но его работа ног невероятна, и все, что он делает, рассчитано, продумано и умно. Это меня волнует. Для этого я еду в Польшу, это мое первое сражение на TNT Sports", – приводит слова журналистки TNT Sports.
Напомним, Усик проведет поединок с Дюбуа 26 августа в польском Вроцлаве.
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