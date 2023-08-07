iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Портер назвал фаворита боя Ломаченко - Стивенсон

Эксперт объяснил, почему спортсмен с украинским паспортом проиграет.
Сегодня, 09:10
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился мнением относительно возможного поединка между Шакуром Стивенсоном и Василием Ломаченко.

По словам эксперта, спортсмен с украинским паспортом не выглядит фаворитом боя.

Читай также: Ломаченко претендент на чемпионский бой: WBC лишил пояса Хэйни

"Этот бой имеет смысл. Я думаю, что сейчас Шакур на шаг впереди всех. Это касается Девина Хэйни, Джервонты Дэвиса, а также он на шаг впереди от Василия Ломаченко.

Я действительно думаю, что мир бокса догнал Лому. Очень долго он опережал время, но сейчас оно настигло его", - приводит слова Портера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Стивенсон оригинально обратился к Ломаченко по поводу боя.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Майк Тайсон объяснил, почему считает Усика фаворитом в бою с Дюбуа Майк Тайсон объяснил, почему считает Усика фаворитом в бою с Дюбуа
Дзюдо - Hungary Masters 2023: результаты и итоги турнира Дзюдо - Hungary Masters 2023: результаты и итоги турнира
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций: онлайн-трансляция Жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций: онлайн-трансляция
Помочь журналистам

Видео

Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии
Арсенал - Манчестер Сити 1:1 (4:1 пен.) Видео голов и лучших моментов Суперкубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов13:00
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Бокс12:40
Майк Тайсон объяснил, почему считает Усика фаворитом в бою с Дюбуа
Олимпийские виды12:30
Дзюдо - Hungary Masters 2023: результаты и итоги турнира
Лига конференций12:15
Жеребьевка плей-офф раунда Лиги конференций: онлайн-трансляция
НБА11:51
Форвард Денвера порвал крестообразные связки колена во время матча за сборную
Европа11:45
ПСЖ подождет: Мбаппе наслаждается отпуском с двумя потрясающими девушками в бикини
ММА11:33
Цукерберг предложил дату проведения боя с Маском
Украина11:01
Лучший тренер тура УПЛ: дебютная победа ЛНЗ принесла Ковпаку награду
Украина11:00
Безумный автогол Ворсклы, супер сейв голкипера Оболони и скандальный мяч Матвиенко: итоги 2 тура УПЛ
Украина10:36
Лучший игрок тура УПЛ: Климчук забрал победу в номинации
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK