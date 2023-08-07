Портер назвал фаворита боя Ломаченко - Стивенсон
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился мнением относительно возможного поединка между Шакуром Стивенсоном и Василием Ломаченко.
По словам эксперта, спортсмен с украинским паспортом не выглядит фаворитом боя.
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"Этот бой имеет смысл. Я думаю, что сейчас Шакур на шаг впереди всех. Это касается Девина Хэйни, Джервонты Дэвиса, а также он на шаг впереди от Василия Ломаченко.
Я действительно думаю, что мир бокса догнал Лому. Очень долго он опережал время, но сейчас оно настигло его", - приводит слова Портера Boxing Social.
Ранее сообщалось, что Стивенсон оригинально обратился к Ломаченко по поводу боя.
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