Портер назвал фаворита боя Ломаченко - Стивенсон

Эксперт объяснил, почему спортсмен с украинским паспортом проиграет.

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер поделился мнением относительно возможного поединка между Шакуром Стивенсоном и Василием Ломаченко.

По словам эксперта, спортсмен с украинским паспортом не выглядит фаворитом боя.

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"Этот бой имеет смысл. Я думаю, что сейчас Шакур на шаг впереди всех. Это касается Девина Хэйни, Джервонты Дэвиса, а также он на шаг впереди от Василия Ломаченко.

Я действительно думаю, что мир бокса догнал Лому. Очень долго он опережал время, но сейчас оно настигло его", - приводит слова Портера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Стивенсон оригинально обратился к Ломаченко по поводу боя.

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