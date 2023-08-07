Майк Тайсон объяснил, почему считает Усика фаворитом в бою с Дюбуа
Ответ американца немного удивит.
Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон высказался о поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
По словам американского спортсмена, он никогда не выдел поединков с участием Дюбуа.
"Я никогда не видел бой Дюбуа. Я остаюсь с чемпионом", - приводит слова Тайсона Boxing Social.
Напомним, что Усик и Дюбуа проведут поединок 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.
Ранее сообщалось, что Валлин сделал прогноз на титульный бой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!