Майк Тайсон объяснил, почему считает Усика фаворитом в бою с Дюбуа

Легенда мирового бокса американец Майк Тайсон высказался о поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

По словам американского спортсмена, он никогда не выдел поединков с участием Дюбуа.

"Я никогда не видел бой Дюбуа. Я остаюсь с чемпионом", - приводит слова Тайсона Boxing Social.

Напомним, что Усик и Дюбуа проведут поединок 26-го августа на Tarczyński Arena в Вроцлаве, Польша.

Ранее сообщалось, что Валлин сделал прогноз на титульный бой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!