"Нельзя сбрасывать со счетов": Валлин сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа
Шведский супертяжеловес Отто Валлин высказался о поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
По словам шведского боксера, украинский чемпион фаворит, но британец может удивить.
Читай также: Дюбуа: Мне нужно нокаутировать Усика
"Я думаю, что у Дюбуа всегда есть шансы, потому что он мощный панчер. Дюбуа - сильный парень. Усик отлично смотрелся в боях с Джошуа, но он не выглядет так здорово в поединках с Дереком Чисорой и Чаззом Уизерспуном.
Посмотрим, что произойдет. Главное - стили. Безусловно, Усик будет большим фаворитом, но я считаю, что никого нельзя сбрасывать со счетов. Особенно такого мощного панчера, как Дюбуа", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing News.
Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.
Ранее сообщалось, что украинец отреагировал на обещания промоутера Дюбуа, что Даниэль его нокаутирует.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!