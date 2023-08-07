"Нельзя сбрасывать со счетов": Валлин сделал прогноз на бой Усик - Дюбуа

Шведский супертяжеловес Отто Валлин высказался о поединке обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

По словам шведского боксера, украинский чемпион фаворит, но британец может удивить.

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"Я думаю, что у Дюбуа всегда есть шансы, потому что он мощный панчер. Дюбуа - сильный парень. Усик отлично смотрелся в боях с Джошуа, но он не выглядет так здорово в поединках с Дереком Чисорой и Чаззом Уизерспуном.

Посмотрим, что произойдет. Главное - стили. Безусловно, Усик будет большим фаворитом, но я считаю, что никого нельзя сбрасывать со счетов. Особенно такого мощного панчера, как Дюбуа", - сказал Валлин в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, поединок Усик - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что украинец отреагировал на обещания промоутера Дюбуа, что Даниэль его нокаутирует.

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