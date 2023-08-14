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Ломаченко: Если мы сможем стать единомышленниками в своей стране, наши неприятели отступят

Спортсмен из Украины обратился к соотечественникам.
Сегодня, 09:55
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко опубликовал пост у себя в Instagram.

Спортсмен с украинским паспортом призвал граждан быть едиными, чтобы дать врагу отпор. Примечательно, что Ломаченко так и не назвал россию - оккупантом.

"Нам необходимо быть единомышленниками в своей стране. Если мы сможем этого добиться, наши неприятели отступят. Израильский народ терпел поражение от неприятелей всякий раз, когда отступал от Господа, но Господь всегда вел его к искреннему раскаянию.

Господь всегда с нами. Люди переменчивы, как ветер. Сегодня они - за тебя, завтра - против. Кто может остановить ветер? Кто может угодить всему миру?

Если стараешься угодить каждому, обязательно попадешь в беду. Евангелие говорит: премудрость - простым. Будем перед всем миром ничем, чтобы перед Богом стать чем-то.

Истина вечна, и кто держится истины, того истина хранит в его жизни, потому что Господь Сам сказал: "Я - Путь, Истина и Живот" (Ин. 14:6)", - написал Ломаченко.

Напомним, страница спортсмена заблокирована на территории Украины.

Ранее стало известно, когда Ломаченко проведет свой следующий бой.

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