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Черкашин проведет бой в Польше против французского боксера

Украинец с нетерпением ждет боя против Нгамиссенге.
Сегодня, 15:09
Черкашин - Нгамиссинге / K2 Promotions
Черкашин - Нгамиссинге / K2 Promotions

26 августа на Tarczyński Arena Wroclaw в Польше пройдет поединок между Федором Черкашиным (22-0-0, 14 КО) и французом Анауэлем Нгамиссенге  (12-0-0, 8 КО).

Поединок состоится в рамках боксерского шоу под эгидой K2 Promotions. 

27-лтений Черкашин уже несколько лет живет и тренируется Польше. Занимает шестую позицию в рейтинге WBC,  седьмую в WBO и седьмую в IBF. В предыдущем бою Федор нокаутировал мексиканца Элиаса Эспадаса.

"26 августа я встречусь с непобедимым на профессиональном ринге представителем Франции. Он сильный боец. Кроме того, Анауэль участвовал в Олимпийских Играх. Уверен, что это будет яркий бой, и поклонники бокса будут довольны. А для меня это возможность показать свой бокс широкой аудитории. Я заряжен побеждать! До встречи 26 августа!" - отметил Федор Черкашин.

Нгамиссенге провел последний бой в августе 2022 года, в котором досрочно победил соотечественника Маттео Хаше.

Ранее, напомним, Стивенсон рассказал, почему Ломаченко отказался от боя.

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