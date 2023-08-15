Стивенсон назвал основную причину отказа Ломаченко от боя

Американец проводил слишком много спаррингов с лучшими боксерами.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон высказался о том, что Василий Ломаченко не хочет выходить с ним в ринг.

Американец считает, что причиной отказа является то, что он спарринговал со спортсменом из Украины.

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"О, ты прав… Я спарринговал со многими этими бойцами раньше, и это моя самая большая проблема!", - написал Стивенсон.

Nah u right tho Fr.. I sparred a lot of these fighters before and that’s my biggest problem! https://t.co/roVji806gn — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) August 8, 2023

Ранее сообщалось, что промоутер рассказал, с кем подерется Стивенсон после отказа Ломаченко.

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