Стивенсон назвал основную причину отказа Ломаченко от боя
Американец проводил слишком много спаррингов с лучшими боксерами.
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон высказался о том, что Василий Ломаченко не хочет выходить с ним в ринг.
Американец считает, что причиной отказа является то, что он спарринговал со спортсменом из Украины.
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"О, ты прав… Я спарринговал со многими этими бойцами раньше, и это моя самая большая проблема!", - написал Стивенсон.
Nah u right tho Fr.. I sparred a lot of these fighters before and that’s my biggest problem! https://t.co/roVji806gn— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) August 8, 2023
Ранее сообщалось, что промоутер рассказал, с кем подерется Стивенсон после отказа Ломаченко.
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