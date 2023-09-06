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Стало известно, позволит ли IBF Усику подраться с Фьюри вместо Хрговича

Эдди Хирн отметил особенность переговоров.
Сегодня, 08:25
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что IBF не сделает исключение для чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

По словам промоутера, организация не отложит обязательную защиту против Филипа Хрговича, чтобы украинец провел объединительный бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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Главной причиной является то, что у Фьюри уже запланирован бой с Фрэнсисом Нганну, а Хргович уже сейчас намерен добиваться титульного шанса.

"Я думаю, что прямо сейчас будет сложно получить исключение для этого боя, учитывая предстоящий поединок Тайсона Фьюри. 

Мы ценим это большое событие, но в то же время Филип Хргович долго ждал, и он хочет получить возможность подраться за чемпионский титул", - сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Ранее промоутер претендента на титул Усика сообщил, когда может состояться бой.

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