Хргович назвал условие, при котором он позволит Усику подраться с Фьюри

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович высказался о возможном поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам хорватского боксера, он позволит украинцу и британцу выйти в ринг только в том случае, если ему заплатят огромную сумму денег в качестве отступных.

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"Я не соглашусь на отступные. Возможно, разве что на какую-то безумную сумму, но мне кажется, что ее мне не предложат. Я чувствую, что могу победить Усика и подраться за звание абсолютного чемпиона мира. Я могу заработать намного больше, чем эти отступные.

Это должна быть безумная сумма, но я не хочу никаких отступных. Как я уже сказал, мне кажется, что я могу победить Усика. Если я его побью, то смогу заработать намного больше", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее стало известно, позволит ли IBF Усику подраться с Фьюри вместо Хрговича.

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