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Хргович оценил спорный удар Дюбуа в бою с Усиком

Хорват отметил поведение украинского чемпиона.
Сегодня, 09:40
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Непобежденный супертяжеловес Филип Хргович высказался по поводу скандального удара Даниэля Дюбуа в поединке против Александра Усика.

По слова хорвата, британец нанес весьма спорный удар в пятом раунде, который можно оценивать по-разному.

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"Я не знаю, был ли это удар ниже пояса. У меня уже брали интервью и я ответил, что не могу сказать. Я не уверен. Вы видели фото и видео. Это не удар ниже пояса. Это удар в линию пояса. Но если вы посмотрите на реакцию Усика, то он отреагировал так, словно это был удар ниже пояса, а не по корпусу. Так что либо он голливудский актер, либо это запрещенный удар, потому что ты по-разному реагируешь на удары в корпус и ниже пояса.

Когда я все суммирую, то думаю, что это был удар ниже пояса. Но, как я сказал, на фото это не выглядит как удар ниже пояса", - заявил Хргович в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Усик досрочно победил Дюбуа в девятом раунде в главном событии вечера бокса в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что Хргович назвал условие, при котором он позволит Усику подраться с Фьюри.

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