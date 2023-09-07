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"Нужно устроить войну": Хргович рассказал, за счет чего он победит Усика

Хорват подробно разобрал слабые стороны украинца.
Сегодня, 11:25
Филип Хргович / Getty Images
Филип Хргович / Getty Images

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком.

По словам хорватского боксера, украинский чемпион не сможет его нокаутировать, а, что касается выносливости, то он готов посоперничать с Усиком.

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"У меня есть лучшие качества, чтобы победить Усика, потому что я достаточно быстрый как на супертяжеловеса, я могу выбрасывать много ударов. С Чжаном Чжилеем, в свой неудачный вечер я выбросил около 800 ударов - это много для супертяжа.

У меня хорошая держалка, он не сможет меня нокаутировать. Я мощный панчер. Думаю, у меня достаточно выносливости, чтобы выбрасывать много ударов. Тебе нужно заставить Усика пятиться и много бить, создать ему проблемы. Когда Даниэль Дюбуа дал волю рукам, он доставил Усику проблемы. Он большой парень, который бил, выбрасывал удары справа и левые хуки. Усику это не нравится".

Хргович заявил, что намерен устроить украинцу войну, чтобы победить.

"Нужно бить по корпусу. Я думаю, что много бью по корпусу. Я хороший бодипанчер. Я считаю, что здесь не особо важную роль играет тактика или грамотный план на бой. Тебе попросту нужно выйти, заставить его пятиться и устроить с ним войну, потому что он не может воевать с большими парнями", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что Хргович назвал условие, при котором он позволит Усику подраться с Фьюри.

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