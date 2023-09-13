Тренер Беринчика отреагировал на слухи о переговорах о бое с Крузом

Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (18-0, 9 КО), рассказал о возможном бое своего подопечного с мексиканцем Исааком Крузом (25-2-1, 17 KO).

По словам специалиста, пока переговоров не было, однако Круз входит в список потенциальных соперников украинца.

"Переговоров еще не было. В октябре будет конгресс WBO, но я такую информацию уже слышал. Поэтому будем смотреть, что скажут нам в октябре. Да, есть такая фамилия как Исаак Круз.

Как я понимаю Дэвин Хейни переходит вверх, поэтому эти пояса станут вакантными. Я думаю, мы будем боксировать, дай Бог, хотелось бы за титул, чтобы нам дали этот шанс", - рассказал Голуб в интервью телеканалу Дім.

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