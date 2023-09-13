iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Тренер Беринчика отреагировал на слухи о переговорах о бое с Крузом

Украинец может получить титульный поединок.
Сегодня, 09:58
Денис Беринчик / Getty Images
Денис Беринчик / Getty Images

Егор Голуб, тренер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (18-0, 9 КО), рассказал о возможном бое своего подопечного с мексиканцем Исааком Крузом (25-2-1, 17 KO).

По словам специалиста, пока переговоров не было, однако Круз входит в список потенциальных соперников украинца.

"Переговоров еще не было. В октябре будет конгресс WBO, но я такую информацию уже слышал. Поэтому будем смотреть, что скажут нам в октябре. Да, есть такая фамилия как Исаак Круз.

Как я понимаю Дэвин Хейни переходит вверх, поэтому эти пояса станут вакантными. Я думаю, мы будем боксировать, дай Бог, хотелось бы за титул, чтобы нам дали этот шанс", - рассказал Голуб в интервью телеканалу Дім.

Ранее сообщалось, что Альварес назвал трех бойцов, которые являются лучшими боксерами мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Хргович рассказал, почему верит в свою победу над Усиком Хргович рассказал, почему верит в свою победу над Усиком
Шокирующая трансформация: Футболист сборной Италии сделал пластическую операцию Шокирующая трансформация: Футболист сборной Италии сделал пластическую операцию
Погба сообщил, как допинг попал к нему в кровь Погба сообщил, как допинг попал к нему в кровь
Украина и Евро-2024: как выйти плей-офф, если не пройдем Англию и Италию Украина и Евро-2024: как выйти плей-офф, если не пройдем Англию и Италию
Помочь журналистам

Видео

Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча
Италия - Украина 2:1 видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Бокс10:57
Хргович рассказал, почему верит в свою победу над Усиком
Европа10:35
Шокирующая трансформация: Футболист сборной Италии сделал пластическую операцию
Бокс09:58
Тренер Беринчика отреагировал на слухи о переговорах о бое с Крузом
Европа09:35
Погба сообщил, как допинг попал к нему в кровь
Евро-202409:30
Украина и Евро-2024: как выйти плей-офф, если не пройдем Англию и Италию
Киберспорт09:15
ESL Pro League Season 18: NAVI - 5yclone, Apeks - M80
Украина09:00
Луческу объяснил, почему не завершает карьеру тренера
Украина08:40
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
Бокс08:30
Хргович объяснил, почему он станет следующим соперником Усика
Евро-202408:10
Евро-2024: Италия обошла Украину в таблице
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK