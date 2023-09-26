"Обыграл, как новичка": Поветкин вспомнил поражение от Кличко

Российский супертяжеловес Александр Поветкин высказался о своем поражении в бою против бывшего объединенного чемпиона мира Владимира Кличко.

По словам представителя страны-агрессора, украинец уничтожил его в ринге, не дав ни шанса.

"Честно, никаких воспоминаний у меня нет. Вот честно… Было печально, что Кличко обыграл меня, как новичка, можно сказать. Что тут сказать, он хороший и сильный боксер. Да, я мог побоксировать немного по-другому, но вышло как вышло.

Привезли Стейси Маккинли. У них можно что-то черпать, найти что-то новое, провести пару тренировок, но вместе со своим тренером, а не готовиться к бою с ними. Ведь он начинает переделывать тебя под свой лад и свое видение. А мне ломаться… Я уже на тот момент был взрослым и сформировавшимся боксером. Я ни о чем не сожалею! Как есть, так и есть", - сказал Поветкин в интервью Матч ТВ

Напомним, в 2013 году Кличко победил Поветкина единогласным решением судей (119-104, 119-104, 119-104).

Ранее сообщалось, что Поветкин устроил истерику, ответив на вопрос об Усике.

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