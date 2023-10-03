iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Определилась судьба реванша Валлин - Гассиев

Швед сосредоточен на своем будущем.
Сегодня, 13:54
Отто Валлин / Getty Images
Отто Валлин / Getty Images

Шведский боксер сверхтяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) высказался о возможном втором поединке с россиянином Муратом Гассиевым (30-2, 23 КО).

По словам боксера, он не станет во второй раз выходить в ринг с ним.

"Я не буду проводить с ним реванш. В субботу все увидели все. Я сильнее, реванш бесполезен", - приводит слова Валлина Boxing Scene.

Напомним, Валлин победил Гассиева раздельным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Трубин объяснил, почему летом не перешел в Интер Трубин объяснил, почему летом не перешел в Интер
Цуренко уступила сопернице без страны во втором круге турнира в Пекине Цуренко уступила сопернице без страны во втором круге турнира в Пекине
Ярмоленко стал лучшим игроком месяца в Динамо впервые после возвращения Ярмоленко стал лучшим игроком месяца в Динамо впервые после возвращения
"Победа нокаутом": Стивенсон спрогнозировал победителя боя Лопес - Гарсия "Победа нокаутом": Стивенсон спрогнозировал победителя боя Лопес - Гарсия
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма
Дебютный гол Мудрика за Челси и обзор матча против Фулхэма

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа15:32
Трубин объяснил, почему летом не перешел в Интер
Теннис15:10
Цуренко уступила сопернице без страны во втором круге турнира в Пекине
Украина14:52
Ярмоленко стал лучшим игроком месяца в Динамо впервые после возвращения
Бокс14:50
"Победа нокаутом": Стивенсон спрогнозировал победителя боя Лопес - Гарсия
Украина14:25
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Украина14:10
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Бокс14:08
"Мне нужен этот китаец": Чисора настаивает на поединке с Чжилеем
Бокс13:54
Определилась судьба реванша Валлин - Гассиев
Украина13:30
"Нужны космические деньги": Трубин - о потенциальном уходе Судакова из Шахтера
Киберспорт13:05
"Ждал этого момента очень долго": s1mple восхитился голом Мудрика на свой день рождения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK