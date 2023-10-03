Определилась судьба реванша Валлин - Гассиев

Шведский боксер сверхтяжелого веса Отто Валлин (26-1, 14 KO) высказался о возможном втором поединке с россиянином Муратом Гассиевым (30-2, 23 КО).

По словам боксера, он не станет во второй раз выходить в ринг с ним.

"Я не буду проводить с ним реванш. В субботу все увидели все. Я сильнее, реванш бесполезен", - приводит слова Валлина Boxing Scene.

Напомним, Валлин победил Гассиева раздельным решением судей.

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