Валлин победил россиянина раздельным решением судей

Шведскому супертяжеловесу удалось совершить апсет в противостоянии с фаворитом.

Шведский представитель супертяжелого дивизиона Отто Валлин (26-1, 14 KO) одержал победу над бывшим объединенным чемпионом в тяжелом весе россиянином Муратом Гассиевым (30-2, 23 KO), выступающим под армянским флагом.

Бой стал главным событием вечера бокса, который состоялся на арене Regnum Carya Hotel в турецкой Анталии, а соперники разыграли пояс WBA Inter-Continental в супертяжелом весе.

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Оппоненты прошли всю дистанцию 12-раундового поединка, а Валлину, несмотря на статус фаворита его соперника, удалось огорчить Гассиева, одержав победу раздельным решением судей.

Результат боя: дважды 115-113 в пользу шведского супертяжеловеса и 117-111 в пользу его соперника.

Ранее Валлин назвал условие, при котором Фьюри следует лишить титула WBC.

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