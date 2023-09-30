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Шведский супертяжеловес отказался пожимать руку известному россиянину на взвешивании

Отто Валлин не стал проявлять уважение к Мурату Гассиеву.
Сегодня, 08:06
Мурат Гассиев и Отто Валлин / Instagram
Мурат Гассиев и Отто Валлин / Instagram

Шведский боксер Отто Валлин (25–1, 14 KO) не пожал руку россиянину Мурату Гассиеву (29–1, 22 КО).

За день до поединка боксеры встретились на церемонии взвешивании. 

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Спортсмены также провели дуэль взглядов, после которой случился важный эпизод. Гассиев подал руку сопернику, однако швед отказался ее жать.

Бой между Валлином и Гассиевым пройдет вечером 30 сентября на арене Regnum Carya Hotel в турецкой Анталии. Боксеры разыграют региональный титул WBA в супертяжелом весе.

Напомним, в марте текущего года Мурата заставили заклеить триколор перед выходом на ринг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мурат Гассиев Отто Валлин

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