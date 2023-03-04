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Боксера страны-террориста заставили заклеить триколор перед выходом на ринг

Красивая ситуация произошла перед титульным поединком.
Вчера, 22:36
Мурат Гассиев / Getty Images
Мурат Гассиев / Getty Images

В ночь на субботу, 4 марта, в Ереване состоялся бой за титул чемпиона мира по версии WBA Intercontinental, в котором сошлись представитель страны-террориста Мурат Гассиев и бывший игрок НФЛ 39-летний Майк Бэлоган, который начал свою боксерскую карьеру в конце 2014 года.

Поединок завершился победой Гассиева нокаутом во втором раунде. Но интересно совсем не это.

Перед выходом на ринг организаторы боя заставили всю команду боксера избавиться от нашивок российского и осетинского флагов - они просто их заклеили.

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Стоит отметить, что недавно Гассиев, который проиграл Александру Усику в июле 2018 года, получил армянское гражданство. При этом от российского гражданства он отказываться не собирается.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война война с россией Мурат Гассиев

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Боксера страны-террориста заставили заклеить триколор перед выходом на ринг
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