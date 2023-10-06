Стало известно, сколько Чарло получил за бой с Альваресом

Авторитетный промоутер Эдди Хирн высказался о заработке Джермелла Чарло по итогу поединка с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

По словам эксперта, американец получил до десяти миллионов долларов.

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"Канело хорошо выглядел в этом бою. Он пришел заряженным, а Чарло принял поединок, потому что просто беден. Я думаю, что Джермелл заработал в этом противостоянии 8-10 миллионов долларов и у него с этим все в порядке.

Выступление Чарло в этом бою выглядело примерно так: "Давайте не будем обежать друг друга сегодня вечером, потому что я пришел просто получить свои деньги". Все его разговоры о наследстве остаются неактуальными. Многие бойцы говорят: "Я лучше буду нокаутирован, чем проиграю по очкам", но, видимо, это не тот случай", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, Альварес победил Чарло единогласным решением судей.

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