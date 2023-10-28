Паркер уничтожил соперника и завоевал два титула

Все решилось в третьем раунде.

На Riyadh Arena в Эр-Рияде завершился поединок за вакантные титулы интерконтинентальные титулы IBF и WBO в супертяжелом весе между новозеландцем Джозефом Паркером и канадцем Саймоном Кином.

Первые три раунда прошли в очень активном противостоянии, оба бойца активно атаковали. Однако у Паркера было заметное преимущество в скорости.

И уже в третьем раунде все было решено. Паркер нанес Кину сильнейший апперкот, за которым последовал еще один. Канадец не сумел подняться до окончания отстчета.

Напомним, что на нашем сайте вы можете узнать, где смотреть главный бой сегодняшнего вечера Фьюри - Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!