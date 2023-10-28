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Паркер уничтожил соперника и завоевал два титула

Все решилось в третьем раунде.
Вчера, 23:35
Джозеф Паркер - Саймон Кин / Getty Images
Джозеф Паркер - Саймон Кин / Getty Images

На Riyadh Arena в Эр-Рияде завершился поединок за вакантные титулы интерконтинентальные титулы IBF и WBO в супертяжелом весе между новозеландцем Джозефом Паркером и канадцем Саймоном Кином.

Первые три раунда прошли в очень активном противостоянии, оба бойца активно атаковали. Однако у Паркера было заметное преимущество в скорости.

И уже в третьем раунде все было решено. Паркер нанес Кину сильнейший апперкот, за которым последовал еще один. Канадец не сумел подняться до окончания отстчета.

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