iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Где смотреть поединок Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну

Кто показывает поединок в супертяжелом весе и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.
Сегодня, 13:18
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / dazn.com
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / dazn.com

В субботу, 28 октября, обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет поединок против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Бойцы проведут боксерский поединок, который имеет развлекательный характер. На кону противостояния будет специальный пояс, который был представлен WBC.

Поединок Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну возглавит вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

Читай также: Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: прогноз на бой

Где смотреть бой Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну

В Украине поединок бойцов не будет показан. Для зрителей будет доступна трансляция на платформе DAZN. Месячная подписка на сервис в Украине составляет 370 грн. Также бой будут транслировать другие телеканалы и платформы – TNT Sports, BT, Virgin Media, ESPN+.

Где состоится бой Фьюри - Нганну

Поединок спортсменов состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Бой пройдет на арене Riyadh Arena.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

Статьи по теме

"Дети не любят его": Усик отреагировал на оскорбления Фьюри, называющего его "сосиской" "Дети не любят его": Усик отреагировал на оскорбления Фьюри, называющего его "сосиской"
"Потерял главный козырь": Шеннон Бриггс назвал фаворита боя Усик - Фьюри "Потерял главный козырь": Шеннон Бриггс назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: прогноз на бой Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: прогноз на бой
Итоговый турнир-2023 (WTA): расписание первого тура и составы групп Итоговый турнир-2023 (WTA): расписание первого тура и составы групп
Помочь журналистам

Видео

Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну
Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

ММА14:49
Адесанья рассказал, когда планирует вернуться в октагон
Европа14:33
Мудрик пропустит ближайший матч Челси, тренер назвал причину
Европа14:21
Один из лидеров Челси и сборной Аргентины похвастался в соцсетях рождением сына
Бокс14:17
"Дети не любят его": Усик отреагировал на оскорбления Фьюри, называющего его "сосиской"
Европа13:55
Бербатов - о Манчестер Юнайтед: Рискуем стать теми, кем был Ливерпуль
Бокс13:50
"Потерял главный козырь": Шеннон Бриггс назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Бокс13:42
Бой Далакяна перенесли на неопределенный срок
Другие13:26
Украинец Чеботарь стал бронзовом призером чемпионата мира по карате
Бокс13:18
Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: где смотреть бой 26.08.2023
Европа13:03
Неймар подешевел до уровня десятилетней давности, Бензема оценивается как Довбик
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK