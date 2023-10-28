Где смотреть поединок Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну

Кто показывает поединок в супертяжелом весе и где смотреть прямой эфир поединка в Украине? Узнай на ISPORT.

В субботу, 28 октября, обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет поединок против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Бойцы проведут боксерский поединок, который имеет развлекательный характер. На кону противостояния будет специальный пояс, который был представлен WBC.

Поединок Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну возглавит вечер бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions.

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Где смотреть бой Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну

В Украине поединок бойцов не будет показан. Для зрителей будет доступна трансляция на платформе DAZN. Месячная подписка на сервис в Украине составляет 370 грн. Также бой будут транслировать другие телеканалы и платформы – TNT Sports, BT, Virgin Media, ESPN+.

Где состоится бой Фьюри - Нганну

Поединок спортсменов состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Бой пройдет на арене Riyadh Arena.

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