Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: прогноз на бой 28.10.2023

Прогноз на бой Фьюри - Нганну. Узнай на iSport кто победит, какие коэффициенты и ставки на бой.

В ночь на 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский поединок между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-обладателем пояса UFC Фрэнсисом Нганну.

Звездные бойцы решили провести бой, в котором показать свои сильные стороны и умения. Несмотря на то, что Фрэнсис боец смешанных единоборств, он все равно может доставить проблемы британскому боксеру.

На кону поединка будет стоять специальный пояс, а не тот, которым владеет "Цыганский король".

Коэффициент и ставки на бой Фьюри - Нганну

Безоговорочным фаворитом противостояния является британский чемпион. Несмотря на это, у камерунца есть шанс удивить всех и нокаутировать Фьюри.

Прогноз букмекеров на поединок Фьюри - Нганну:

Победа Фьюри: 1.10

Победа Фьюри нокаутом: 1.19

Победа Нганну: 8,5

Победа Нганну нокаутом: 10.00

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Тем не менее, согласно коэффициентам, ожидается, что Гарсия сможет простоять не менее шести раундов. Отметим, что по регламенту поединок десятираундовый.

Статистика боев Фьюри - Нганну

Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.

Фьюри (бокс) - Нганну (ММА)

32 победы 17

23 нокаутом 11

1 Ничьих 0

0 Поражения 3

Поединок начнется около 23:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну.

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