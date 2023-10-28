Тайсон Фьюри - Фрэнсис Нганну: прогноз на бой 28.10.2023
В ночь на 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерский поединок между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и экс-обладателем пояса UFC Фрэнсисом Нганну.
Звездные бойцы решили провести бой, в котором показать свои сильные стороны и умения. Несмотря на то, что Фрэнсис боец смешанных единоборств, он все равно может доставить проблемы британскому боксеру.
На кону поединка будет стоять специальный пояс, а не тот, которым владеет "Цыганский король".
Коэффициент и ставки на бой Фьюри - Нганну
Безоговорочным фаворитом противостояния является британский чемпион. Несмотря на это, у камерунца есть шанс удивить всех и нокаутировать Фьюри.
Прогноз букмекеров на поединок Фьюри - Нганну:
- Победа Фьюри: 1.10
- Победа Фьюри нокаутом: 1.19
- Победа Нганну: 8,5
- Победа Нганну нокаутом: 10.00
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Тем не менее, согласно коэффициентам, ожидается, что Гарсия сможет простоять не менее шести раундов. Отметим, что по регламенту поединок десятираундовый.
Статистика боев Фьюри - Нганну
Между собой бойцы проведут первую встречу, а с статистикой боев можно ознакомиться ниже.
Фьюри (бокс) - Нганну (ММА)
32 победы 17
23 нокаутом 11
1 Ничьих 0
0 Поражения 3
Поединок начнется около 23:30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну.
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