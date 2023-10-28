Роналду засветился в одной компании с Усиком и провел битву взглядов с Фьюри
В пятницу, 27 октября, в Саудовской Аравии прошел вечер, который был организован перед боксерским боем Тайсона Фьюри и Фрэнсисом Нганну.
На шоу приехали множество боксерских легенд, включая Александра Усика, Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, Джозефа Паркера и многих других.
Среди приглашенных гостей был нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду. Форвард принял участие в общей фотографии всех участников вечера.
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Затем Роналду провел битву взглядов с "Цыганским королем".
Примечательно, что британец назвал Криштиану величайшим футболистом в истории.
❤️👏🏻🥊⚽️ pic.twitter.com/gtv1TQF8YE— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2023
Бой Фьюри - Нганну состоится сегодня, 28 октября.
Ранее сообщалось, что Роналду встретился с камерунцем и получил предложение посетить его поединок с британцем.
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