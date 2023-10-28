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Роналду засветился в одной компании с Усиком и провел битву взглядов с Фьюри

Португалец посетил боксерское шоу с мировыми спортсменами.
Сегодня, 11:14
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В пятницу, 27 октября, в Саудовской Аравии прошел вечер, который был организован перед боксерским боем Тайсона Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

На шоу приехали множество боксерских легенд, включая Александра Усика, Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, Джозефа Паркера и многих других.

Среди приглашенных гостей был нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду. Форвард принял участие в общей фотографии всех участников вечера. 

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Затем Роналду провел битву взглядов с "Цыганским королем".

Примечательно, что британец назвал Криштиану величайшим футболистом в истории.

Бой Фьюри - Нганну состоится сегодня, 28 октября.

Ранее сообщалось, что Роналду встретился с камерунцем и получил предложение посетить его поединок с британцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Криштиану Роналду

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Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну
Усик встретился с Фьюри накануне боя британца с Нганну

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