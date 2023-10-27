"Будь осторожнее, он мне нужен": Усик попросил Нганну не "убивать" Фьюри
Осталось совсем немного времени до поединка чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри с бывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну.
Эта встреча будет "подготовительной" для британского боксера перед чемпионским боем с Александром Усиком, который не может пропустить такое событие.
Украинец в социальных сетях опубликовал фото с геолокацией, по которой можно понять, что он прибыл в Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где состоится бой Фьюри и Нганну.
Он также оставил небольшое послание представителю смешанных единоборств, подписав фото: "Фрэнсис, будь осторожен с Тайсоном, он мне нужен на ринге 23 декабря".
Напомним, что бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну состоится в субботу, 28 октября.
Ранее стало известно, что "Цыганский король" будет вынужден провести обязательную защиту своего чемпионского титула WBC.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!