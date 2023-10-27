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Роналду встретился с Нганну и получил предложение посетить его бой с Фьюри

Португалец поддержал камерунца перед боксерским поединком.
Сегодня, 00:45
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду / instagram.com/francisngannou
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду / instagram.com/francisngannou

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну провел встречу с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду.

Камерунский боец получил приглашение от игрока Ан-Насра посетить футбольный поединок. После мероприятия Нганну поделился фотографиями со встречи с Роналду.

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"Рад видеть тебя на этой неделе, брат, и спасибо, что пригласил меня и мою семью на матч Ан-Насра. Увидися в субботу", - написал Фрэнсис.

instagram.com/francisngannou
instagram.com/francisngannou

instagram.com/francisngannou
instagram.com/francisngannou

instagram.com/francisngannou
instagram.com/francisngannou

Напомним, Криштиану подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов. Отметим, что португалец снялся в проморолике к бою камерунца с Фьюри, который пройдет 28 октября.

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