"Следующий вопрос": Роналду снялся в проморолике боя Фьюри - Нганну

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду принял участие в рекламе боксерского поединка Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну.

Португалец снялся в ролике, где он находится на пресс-конференции.

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Журналист спрашивает: "Роналду, что вы думаете о шансах Нганну в бою с Фьюри?". На это Криштиану отвечает: "Следующий вопрос".

Бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, в этом городе базируется Ан-Наср.

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