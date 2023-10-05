"Следующий вопрос": Роналду снялся в проморолике боя Фьюри - Нганну
Португалец наслышан о выставочном поединке.
Нападающий сборной Португалии и Ан-Насра Криштиану Роналду принял участие в рекламе боксерского поединка Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну.
Португалец снялся в ролике, где он находится на пресс-конференции.
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Журналист спрашивает: "Роналду, что вы думаете о шансах Нганну в бою с Фьюри?". На это Криштиану отвечает: "Следующий вопрос".
Бой Фьюри и Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде, в этом городе базируется Ан-Наср.
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