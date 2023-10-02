Украшения и пиво: Роналду в компании возлюбленной провел романтический ужин

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду провел отдых в компании возлюбленной Джорджины Родригес.

Пара отдохнула в шикарном ресторане, проведя романтический ужин.

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Во время посиделок Джорджина и Криштиану побаловали себя безалкогольным пивом.

Пара также похвасталась украшениями, которые одели для похода в ресторан.

Ранее сообщалось, что новая жена Роналдо поразила фанатов, надев изящное бикини.

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