Украшения и пиво: Роналду в компании возлюбленной провел романтический ужин
Португалец наслаждается временем в Саудовской Аравии.
Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду провел отдых в компании возлюбленной Джорджины Родригес.
Пара отдохнула в шикарном ресторане, проведя романтический ужин.
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Во время посиделок Джорджина и Криштиану побаловали себя безалкогольным пивом.
Пара также похвасталась украшениями, которые одели для похода в ресторан.
Ранее сообщалось, что новая жена Роналдо поразила фанатов, надев изящное бикини.
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