Новая жена Роналдо поразила фанатов, надев изящное бикини
Именитый футболист узаконил свои отношения.
Легендарный бразильский нападающий Роналдо совсем недавно женился на модели Селине Локс, с которой повстречалася восемь лет.
Пара провела мероприятие на острове Ибица. Для двухкратного обладателя ЗМ этот брак стал третьим.
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Возлюбленная бразильца работает моделью. Вскоре после свадьбы Селина позировала в полосатом бикини, чем порадовала своих фанатов.
Отметим, что девушка часто публикует фотографии на своей странице в Instagram.
Напомним, Ванда Нара похвасталась фотографиями в нижнем белье.
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