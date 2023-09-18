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"Фото в купальнике – это все": жена игрока Шахтера рассказала, как порвала с бывшим из Динамо

Анастасия раскрыла подробности отношений с Поповым.
Вчера, 22:00
Ефим и Анастасия / instagram.com/_konoplya.anastasia
Ефим и Анастасия / instagram.com/_konoplya.anastasia

Анастасия Конопля, жена игрока Шахтера Ефима Конопли, поделилась воспоминаниями о романе с защитником Динамо Денисом Поповым.

Девушка призналась, что между ними были серьезные скандалы и проблемы.

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"Мы разные были. Темперамент тяжелый и у него, и у меня. Мы просто не смогли никак. Коммуникации не было адекватной. Были постоянные ссоры, сильная ревность. Не дай бог мне запостить фото в купальнике – это все. Сейчас мы, конечно, не общаемся.

Его обиды, попадавшие в сеть – это лишь малая часть, которую я слышала в свой адрес. Обиделся, что мы разорвали отношения? Наверное, да. Но я не понимаю этого. Порвали мы очень некрасиво с его стороны. Он, наверное, больше этого хотел".

Анастасия рассказала, что Денис звонил ей, когда она уже встречалась с Ефимом.

"Я никогда об этом не рассказывала: когда уже встречалась с Ефимом, он мне звонил. Он не знал, что мы встречаемся. Я не взяла трубку и заблокировала его. А потом через несколько недель я опубликовала фото с Ефимом", – рассказала Анастасия Конопля в интервью YouTube-каналу Анны Ребровой.

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