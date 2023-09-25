Лежа в кровати: Ванда Нара похвасталась фотографиями в нижнем белье
Девушка продолжает покорять своих подписчиков сексуальным образом.
Жена нападающего Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара поделилась новыми фотографиями в Instagram.
Девушка предстала перед своими подписчиками в нижнем белье черного цвета.
Читай также: Скандальная модель OnlyFans возобновила футбольную карьеру - уже успела забить
"Королевы, которые мне нравятся, спят весь день", - написала Нара, намекнув на то, что она имеет возможность отдохнуть.
Подписчики отреагировали на пост Ванды, оставив различные комментарии:
- "Ты снова это сделала!",
- "Красиво",
- "Очень сексуально",
- "Я согласился бы просто вздремнуть с ней и ничего большего".
Напомним, недавно жена Икарди почти с обнаженной грудью посетила матч Галатасарая.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!