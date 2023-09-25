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Лежа в кровати: Ванда Нара похвасталась фотографиями в нижнем белье

Девушка продолжает покорять своих подписчиков сексуальным образом.
Сегодня, 15:44
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara
Ванда Нара / instagram.com/wanda_nara

Жена нападающего Галатасарая Мауро Икарди Ванда Нара поделилась новыми фотографиями в Instagram.

Девушка предстала перед своими подписчиками в нижнем белье черного цвета.

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"Королевы, которые мне нравятся, спят весь день", - написала Нара, намекнув на то, что она имеет возможность отдохнуть.

instagram.com/wanda_nara/
instagram.com/wanda_nara/

instagram.com/wanda_nara/
instagram.com/wanda_nara/

Подписчики отреагировали на пост Ванды, оставив различные комментарии:

  • "Ты снова это сделала!",
  • "Красиво",
  • "Очень сексуально",
  • "Я согласился бы просто вздремнуть с ней и ничего большего".

Напомним, недавно жена Икарди почти с обнаженной грудью посетила матч Галатасарая.

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