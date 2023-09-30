Бразильский футболист "спалился" за изменой жене после вирусного ролика любовницы

Кажется, у кого-то неприятности.

Женатый футболист был вынужден отрицать роман после заявлений, что у него дома была любовница.

Звезда Коринтианса Виктор Кантильо, как утверждается, устроил вечеринку в своем доме, пока его жена Джеральдин Пинеда была в гостях у своих родителей.

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В социальных сетях распространилось видео, опубликованное Моналини Соареш - предполагаемой любовницей Кантильо.

На кадрах видно, как девушка ходит по дому в одном халате и снимает фотографию Кантильо со своей семьей.

В свою очередь 29-летний футболист отверг обвинения в измене, которые, по его словам, являются попытками подорвать стабильность его семейной жизни. Дальнейшее развитие событый пока неизвестно.

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