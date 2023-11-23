Украинский супертяжеловес Новицкий одержал пятую кряду досрочную победу

Украинский представитель супертяжелого дивизиона Андрей Новицкий (7-0, 6 КО) одержал седьмую победу на профессиональном ринге.

Непобежденный украинец боксировал против бывшего претендента на титул Сантандера Сильгадо (32-17, 26 КО) из Колумбии, быстро расправившись с оппонентом. Новицкий отправил соперника в нокаут уже в стартовом раунде поединка.

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Бой состоялся в рамках боксерского шоу в Уиндеме, США.

Отметим, что Новицкий дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2023 года и уже провел семь успешных боев, включая три поединка в течение осени этого года. Эта победа стала для 28-летнего украинца пятой досрочной кряду.

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