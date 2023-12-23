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Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Бывший соперник Усика одержал красивую победу.
Вчера, 22:29
Даниель Дюбуа / Getty Images
Даниель Дюбуа / Getty Images

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа после поражения Александру Усику смог вернуться в ринг с победой над непобедимым до этого Джарреллом Миллером.

Дюбуа показывал себя лучше и побеждал на записках судей, но в последнем раунде включил настоящую мельницу и засыпал соперника ударами.

Судья не стал ждать финального гона и остановил это избиение.

В рамках в этот вечер бокса пройдут поединки с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

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Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал
Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

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