Безумный нокаут: как Дюбуа Миллера уничтожал

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа после поражения Александру Усику смог вернуться в ринг с победой над непобедимым до этого Джарреллом Миллером.

Дюбуа показывал себя лучше и побеждал на записках судей, но в последнем раунде включил настоящую мельницу и засыпал соперника ударами.

Судья не стал ждать финального гона и остановил это избиение.

В рамках в этот вечер бокса пройдут поединки с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!