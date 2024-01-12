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FAVBET выступил генеральным партнером вечера бокса, собирающего средства на реконструкцию николаевской спортшколы

В столице пройдет вечер бокса.
Сегодня, 12:32
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

Украинская iGaming-компания FAVBET стала генеральным партнером вечера бокса бойцовского клуба SPARTABOX, который пройдет 20 января в киевском Дворце Спорта. Цель события — собрать 5 000 000 грн для проекта UNITED24 по восстановлению спортивной школы в Николаеве.

Главным событием вечера станет поединок за титул Чемпиона Мира WBF между Арамом Фанияном и Франциско Меркадо. В андеркарде зрителей ожидает еще 6 зрелищных поединков с участием известных боксеров. Начало — в 16:00.

Ведущим вечера будет украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов. Развлекать гостей будут звездные артисты Козак Сиромаха, Светлана Тарабарова и Алена Омаргалиева.

Кроме сбора на восстановление поврежденной россиянами школы, во время мероприятия состоится благотворительный аукцион. Вырученные с него средства будут переданы сводному военизированному подразделению патрульной полиции им. Нестора Махно и Ударной роте БПАК «Боевые Хрущи».

«Спорт объединяет, а единство — именно та сила, в которой мы ежедневно нуждаемся в борьбе с врагом. Мы рады, что в Киев возвращается большой бокс, и еще больше радуемся, что это событие объединяет людей, заинтересованных в восстановлении Украины и поддержке нашей армии. Это подход, очень созвучный ценностям FAVBET», — комментирует Денис Якимов, Head of Sport Marketing в FAVBET.

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