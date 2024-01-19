FAVBET приглашает на благотворительный вечер бокса в Киеве

Бой Фаниян-Меркадо — уже в эту субботу

20 января в 16:00 в киевском Дворце Спорта состоится «Всеукраинский благотворительный вечер бокса» от SPARTABOX и генерального партнера мероприятия FAVBET. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона мира WBF между украинцем Арамом Фанияном и мексиканцем Франсиско Меркадо.

Для Фанияна это будет первый бой в Украине за 2,5 года. Последний раз украинец боксировал перед родной публикой 30 июля 2021 года, когда во Львове победил представителя Узбекистана Мухаммадсалима Сотволдиева.

Бой за титул WBF будет поединком за четвертый пояс в профессиональной карьере Фанияна. До этого он боролся за титулы WBC Youth Silver, WBO Oriental и IBO International. Франциско Меркадо — четвертый соперник из Мексики в карьере украинца. Сейчас счет Фанияна в противостоянии с мексиканцами составляет 2:1 в его пользу.

Накануне поединка Франциско Меркадо заявил, что едет в Киев, чтобы забрать титул. Более того, другого варианта завершения боя кроме нокаута, он не рассматривает.

Арам Фаниян готовился к поединку в Киеве. Боксер работал под руководством тренера Владимира Ходаковского. Интересно, что в одно время с Фанияном специалист готовил нашего украинца Артема Далакяна к защите пояса чемпиона мира, который пройдет в Японии.

В андекарде Фаниян-Меркадо зрителей ожидает еще 6 зрелищных боев, в том числе дебют в профессиональном боксе серебряного призера Юношеских Олимпийских Игр 2018 и боксера сборной Украины Тараса Бондарчука.

Ведущим вечера будет ринг-анонсер и многолетний голос бокса в Украине Сергей Брыль. Развлекать гостей будут звездные артисты Козак Сиромаха, Светлана Тарабарова и Алена Омаргалиева.

Цель благотворительного вечера бокса — собрать 5 000 000 грн для проекта UNITED24 по восстановлению спортивной школы в Николаеве. На событии также пройдет аукцион с ценными спортивными и военными лотами, а вырученные с него средства будут переданы сводному военизированному подразделению патрульной полиции им. Нестора Махно и Ударной роте БпАК «Боевые Хрущи». Ведущий аукциона — украинский актер и шоумен Юрий Горбунов.

Билеты на событие доступны по ссылке.

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