iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

FAVBET приглашает на благотворительный вечер бокса в Киеве

Бой Фаниян-Меркадо — уже в эту субботу
Сегодня, 16:06
Фото надано рекламодателем
Фото надано рекламодателем

20 января в 16:00 в киевском Дворце Спорта состоится «Всеукраинский благотворительный вечер бокса» от SPARTABOX и генерального партнера мероприятия FAVBET. Главным событием вечера станет поединок за титул чемпиона мира WBF между украинцем Арамом Фанияном и мексиканцем Франсиско Меркадо.

Для Фанияна это будет первый бой в Украине за 2,5 года. Последний раз украинец боксировал перед родной публикой 30 июля 2021 года, когда во Львове победил представителя Узбекистана Мухаммадсалима Сотволдиева.

Бой за титул WBF будет поединком за четвертый пояс в профессиональной карьере Фанияна. До этого он боролся за титулы WBC Youth Silver, WBO Oriental и IBO International. Франциско Меркадо — четвертый соперник из Мексики в карьере украинца. Сейчас счет Фанияна в противостоянии с мексиканцами составляет 2:1 в его пользу.

Накануне поединка Франциско Меркадо заявил, что едет в Киев, чтобы забрать титул. Более того, другого варианта завершения боя кроме нокаута, он не рассматривает.

Арам Фаниян готовился к поединку в Киеве. Боксер работал под руководством тренера Владимира Ходаковского. Интересно, что в одно время с Фанияном специалист готовил нашего украинца Артема Далакяна к защите пояса чемпиона мира, который пройдет в Японии.

В андекарде Фаниян-Меркадо зрителей ожидает еще 6 зрелищных боев, в том числе дебют в профессиональном боксе серебряного призера Юношеских Олимпийских Игр 2018 и боксера сборной Украины Тараса Бондарчука.

Ведущим вечера будет ринг-анонсер и многолетний голос бокса в Украине Сергей Брыль. Развлекать гостей будут звездные артисты Козак Сиромаха, Светлана Тарабарова и Алена Омаргалиева.

Цель благотворительного вечера бокса — собрать 5 000 000 грн для проекта UNITED24 по восстановлению спортивной школы в Николаеве. На событии также пройдет аукцион с ценными спортивными и военными лотами, а вырученные с него средства будут переданы сводному военизированному подразделению патрульной полиции им. Нестора Махно и Ударной роте БпАК «Боевые Хрущи». Ведущий аукциона — украинский актер и шоумен Юрий Горбунов.

Билеты на событие доступны по ссылке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Новичок Шахтера: Хочу войти в историю клуба Новичок Шахтера: Хочу войти в историю клуба
Боруссия Дортмунд продлила контракт с украинским талантом Боруссия Дортмунд продлила контракт с украинским талантом
Биатлон: Хэки-Гросс выиграла женский спринт, Меркушина, Джима и Петренко в топ-20 Биатлон: Хэки-Гросс выиграла женский спринт, Меркушина, Джима и Петренко в топ-20
Бавария может усилить защиту центрбэком, который принадлежит Реалу Бавария может усилить защиту центрбэком, который принадлежит Реалу
Помочь журналистам

Видео

Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?
Суперлига: грандиозный проект или пыль в глаза?

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вошла в ТОП-40, Калинина и Цуренко опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на одну позицию
просмотров

Последние новости

Европа16:59
Новичок Шахтера: Хочу войти в историю клуба
Европа16:33
Боруссия Дортмунд продлила контракт с украинским талантом
Биатлон16:10
Биатлон: Хэки-Гросс выиграла женский спринт, Меркушина, Джима и Петренко в топ-20
Бокс16:06
FAVBET приглашает на благотворительный вечер бокса в Киеве
Европа15:54
Бавария может усилить защиту центрбэком, который принадлежит Реалу
Европа15:16
Палкин рассказал, что Шахтер отклонил многомиллионое предложение по Судакову
Биатлон14:59
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Италии
Европа14:54
Стали известны условия нового контракта Мбаппе с ПСЖ
Европа14:48
Жирона Довбика и Цыганкова узнала своего соперника в 1/4 финала Кубка Испании
Европа14:22
Хавбек Тоттенхэма близок к уходу из клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK