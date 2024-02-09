Лопес-младший победил Ортиса и защитил титул WBO

В Лас-Вегасе, США состоялся вечер бокса, в рамках которого главным поединком стало противостояние между Теофимо Лопесом-младшим и Джермейном Ортисом.

Бой двух американцев на их Родине продолжался в течение всех 12 раундов и победу одержал Лопес-младший, который благодаря этому защитил титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO, который он получил в июне, одолев благодаря решению судей Джоша Тейлора.

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На этот раз, собственно, Тефоимо также помогли судьи, которые единогласным решением отдали ему победу - 117-11, 115-113, 115-113.

Отметим, что для Ортиса это уже второе поражение в последних двух боях. В октябре 2022-го Джермейн проиграл боксеру с украинским паспортом Василию Ломаченко.

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