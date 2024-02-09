iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Лопес-младший победил Ортиса и защитил титул WBO

Теофимо одержал триумф благодаря решению судей.
Сегодня, 08:32
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

В Лас-Вегасе, США состоялся вечер бокса, в рамках которого главным поединком стало противостояние между Теофимо Лопесом-младшим и Джермейном Ортисом.

Бой двух американцев на их Родине продолжался в течение всех 12 раундов и победу одержал Лопес-младший, который благодаря этому защитил титул чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO, который он получил в июне, одолев благодаря решению судей Джоша Тейлора.

Читай также: Бокс: расписание боев

На этот раз, собственно, Тефоимо также помогли судьи, которые единогласным решением отдали ему победу - 117-11, 115-113, 115-113.

Отметим, что для Ортиса это уже второе поражение в последних двух боях. В октябре 2022-го Джермейн проиграл боксеру с украинским паспортом Василию Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Тухель - о Байере: 30 команд пыталось обыграть их, но этого не произошло. Впечатляющая серия Тухель - о Байере: 30 команд пыталось обыграть их, но этого не произошло. Впечатляющая серия
Формула 1. Болиды 2024 года: переименованная Альфа Таури представила первую машину VCARB 01 Формула 1. Болиды 2024 года: переименованная Альфа Таури представила первую машину VCARB 01
Полесье усилилось украинским форвардом Полесье усилилось украинским форвардом
Нагельсманн может покинуть сборную Германии после Евро-2024 Нагельсманн может покинуть сборную Германии после Евро-2024
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: чемпионат мира продолжится женской спринтерской гонкой
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров

Последние новости

Европа12:59
Тухель - о Байере: 30 команд пыталось обыграть их, но этого не произошло. Впечатляющая серия
Формула 112:40
Формула 1. Болиды 2024 года: переименованная Альфа Таури представила первую машину VCARB 01
Европа12:30
Полесье усилилось украинским форвардом
Европа11:59
Нагельсманн может покинуть сборную Германии после Евро-2024
Бокс11:58
"Сумасшедший": Кроуфорд ответил на вызов на бой от Лопеса
Биатлон11:40
Биатлон: онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на чемпионате мира
Европа11:29
Ливерпуль намерен побороться с Арсеналом за испанского хавбека
Биатлон11:20
Чемпионат мира по биатлону-2024: в Нове Место состоится спринтерская гонка у женщин
Биатлон11:10
Биатлон-2023/2024: чемпионат мира продолжится женской спринтерской гонкой
Другие страны10:59
Интер Майами хочет приобрести сына экс-игрока Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK