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VBET Ukraine разом з TBG розпочинають боксерський сезон

Компанія VBET Ukraine стала преміумспонсором промоутерської компанії Top Boxing Generation.
Сегодня, 09:26
Фото надане рекламодавцем
Фото надане рекламодавцем

Цьогоріч TBG разом із VBET Ukraine планують провести 4 шоу TBG Intro та 4 великих вечори боксу.

У VBET Ukraine наголошують, що підтримання українського професійного боксу — один із пріоритетних напрямів партнерської діяльності. Системна підтримка з боку компанії — це внесок у те, щоб українські боксери могли продовжувати тренуватися та змагатися на найвищому рівні, а в Україні й надалі виховувалися майбутні чемпіони Європи і світу.

Уже 25 лютого в Києві відбудеться перший вечір професійного боксу. Загалом у карді заплановано 10 протистоянь: поєдинки дебютантів, проспектів та вже відомих боксерів ростеру TBG. На ринг вийдуть Яніс Куриленко, Дмитро Сергута, Всеволод Сліпченко, Ростислав Разумний та боєць BFL.pro Михайло Гайнутдінов. Головною подією стане протистояння між непереможним Олександром Дроздом (4-0, 2 KO) та Дмитром Цюпкою (7-2, 4 KO).

Дрозд — неодноразовий чемпіон світу з кікбоксингу. 2023 року він провів 1 поєдинок, перемігши Владислава Рассолова в Києві одноголосним рішенням суддів.

Цюпка — колишній претендент на титул чемпіона України серед професіоналів. Минулого року він з’являвся на рингу двічі: технічним нокаутом у першому раунді переміг Микиту Бойка в Києві та поступився Міхалу Заторському в Чехії рішенням більшості суддів.

Фото надане рекламодавцем
Фото надане рекламодавцем

Із цього двобою також розпочнеться великий ютуб-проєкт TBG Intro.

«Я дуже схвильований перед стартом TBG Intro. Ми з VBET Ukraine провели фантастичний вечір боксу у грудні 2023 року, коли я вперше у своїй кар’єрі не отримав жодного негативного та навіть нейтрального відгуку. Тепер наші амбіції ще більші — 8 вечорів боксу на рік. Top Boxing Generation та VBET Ukraine прагнуть довести, що ми можемо показувати європейський рівень. Тому, навіть попри всі обставини, рухаємося вперед та готуємося до бійки!» — каже CEO Top Boxing Generation Владислав Єлисєєв.

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