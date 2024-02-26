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Украинский боксер проведет бой в андеркарде Джошуа - Нганну

Новицкий окажется в ринге с американцем.
Сегодня, 22:43
Александр Новицкий
Александр Новицкий

Украинский супертяжеловес Андрей Новицкий (9-0, 8 КО) вскоре вернется на боксерский ринг.

Тренер спорстмена Анатолий Дудченко в интервью vRinge сообщил, что 28-летний боксер выступит в андеркарде Джошуа – Нганну, который проведут в Эр-Рияде Саудовская Аравия.

Соперником Новицкого будет американец Хуан Торрес (11-5-1, 4 КО). 

Напомним, Александр 16 февраля нокаутировал Бобби О'Бэннона во втором раунде, который не выходил в ринг с 2013-го.

Ранее сообщалось, что Шевадзуцкий победно вернулся в ринг после дебютного поражения в карьере.

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