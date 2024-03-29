У Києві за підтримки VBET Ukraine відбудеться бій WBC Youth Silver

За чемпіонський титул боротимуться українець і колумбієць.

30 березня в Києві за підтримки преміумпартнера компанії VBET Ukraine відбудеться масштабний вечір боксу від промоутерських компаній Top Boxing Generation та Balu Fighting League Pro.

Головною подією вечора стане титульний бій між українцем Назрі Рагімовим (13-3, 7 КО) та колумбійцем Хорхе Моя (15-4-1, 4 KO). На кону — титул чемпіона світу серед молоді WBC Silver у першій напівсередній вазі.

Рагімов — чинний чемпіон України в легкій вазі. У серпні минулого року він здобув титул чемпіона світу за версією UBO, нокаутувавши у Броварах панамця Ірвінга Бері.

Свій останній бій Назрі провів у січні цього року — у київському «Палаці Спорту» він рішенням суддів переміг представника Молдови Геннадія Гітлана.

У рамках карду на ринг вийдуть топові проспекти Top Boxing Generation Данило Лозан (10-0, 6 КО), Андрій Скакун (8-1-1, 6 КО) і чемпіон юнацької Олімпіади 2014, колишній чемпіон світу за версією WBC серед молоді та WBC International Silver Раміль Гаджиєв (14-2-1, 9 КО).

Також свої бої проведуть проспекти промоутерської компанії Balu Fighting League Pro: Костянтин Коренев (8-0, 5 КО), Денис Коренев (12-0, 6 КО) та Михайло Гайнутдінов (3-0, 1 КО).

«Це буде приголомшлива подія. У цей час важко проводити міжнародні поєдинки, але ми хочемо дарувати людям шоу, тому у нас крутий мейнівент. В андеркарді багато крутих дербі, Гаджиєв – Антонов може взагалі претендувати на бій року. Тому раджу вам не пропускати цей вечір», — каже CEO Top Boxing Generation Владислав Єлисєєв.

Партнерство з Top Boxing Generation — не єдиний спортивний проєкт VBET Ukraine. Системна підтримка українського професійного боксу є частиною стратегії компанії.

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