Мегабий Усик — Фьюри: онлайн-трансляция на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET

18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоится легендарное сражение за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринге встретятся украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO). Посмотреть онлайн-трансляцию поединка можно эксклюзивно на MEGOGO при поддержке лицензионного букмекера GGBET.

В августе 2023 года Александр Усик победил британца Энтони Джошуа по решению судей и защитил титулы в тяжелой весовой категории. Тайсон Фьюри последний раз выходил на ринг 28 октября 2023 года против камерунца Фрэнсиса Нганну и завоевал скандальную победу по очкам.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на результат встречи Усик - Фьюри:

победа Усика - 1,93;

триумф Фьюри - 2,03;

ничья - 22.

Бой, имеющий все шансы стать легендарным, может занять все 12 раундов (коэффициент 1,44), а наиболее вероятным результатом будет победа Усика по решению судей (коэффициент 2,7). Букмекер GGBET приглашает поддержать наш чемпион и предлагает невероятные бонусы на этот легендарный поединок! Держи линию бокса!

На кону долгожданного поединка Усик-Фьюри оказались абсолютно все титулы в наиболее престижном весе. По результатам боя пояса WBA, WBO, IBF, IBO и WBC перейдут к одному владельцу. За украинца играют его опыт, быстрота, выносливость и леворукость. За британца — большая антропометрия и неудобный стиль.

Украинцы смогут посмотреть этот достопримечательность онлайн только на MEGOGO при поддержке GGBET. Трансляция будет доступна в разделе «Спорт» на MEGOGO или по этой ссылке.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність.

Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальноі гри. Азартні ігри для тих, кому немає 21 року, заборонені законами України.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГГБЕТ»

Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена

Сверстюка, буд. 17, офіс. 601

РІШЕННЯ ПРО ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ № 128,129 від 08.08.2023

Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі Інтеренет, видана Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей, від 23.08.23 р., строк дії 5 років.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!