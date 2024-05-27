Майку Тайсону понадобилась медицинская помощь во время перелета

Бывшему чемпиону Майку Тайсону стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Об этом сообщает NY Post.

По информации источника, 57-летнему боксеру понадобилась неотложная медицинская помощь в самолете.

"К счастью, у мистера Тайсона все отлично. За 30 минут до приземления его тошнило и произошло головокружение из-за обострения язвы. Он благодарен медицинскому персоналу, который ему помог".

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Самолет был задержан в Майами на два часа, но представители боксера отметили, что задержка была связана с проблемами с кондиционером, а не с состоянием Майка.

Напомним, 20 июля он проведет бой с видеоблогером Джейком Полом.

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